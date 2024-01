A dirla tutta, spiaceva pure non trovare Octopath Traveler 2 tra le candidature al premio per la miglior colonna sonora , considerando che le musiche di Yasunori Nishiki sono davvero incredibili. I The Game Awards sono stati il caso più eclatante di una specie di amnesia di massa: solo pochissimi giocatori sembrano ricordarsi che a febbraio scorso è uscito Octopath Traveler 2. Eppure il titolo Square Enix è uno dei migliori [J]RPG che abbiamo potuto giocare negli ultimi anni. Che cos'è successo? Che fine ha fatto Octopath Traveler 2? E perché ci è piaciuto così tanto?

In un 2023 pieno di videogiochi - in molti casi eccellenti - le premiazioni sul palco dei The Game Awards non erano affatto scontate ma, lasciando stare i premi che sono stati assegnati, sono state le nomination che hanno fatto sollevare più di un sopracciglio agli appassionati di giochi di ruolo (giapponesi ma non solo). Non tanto la presenza di Final Fantasy XVI - che molti considerano più action che GDR - oppure Lies of P che, in un certo senso, c'azzeccava ancora meno, quanto l'assenza di Octopath Traveler 2, soppiantato da Sea of Stars, Starfield e Baldur's Gate 3 (che poi avrebbe vinto).

Octopath contro Octopath

Octopath Traveler 2, il sistema di combattimento ruota ancora intorno al Dominio e la Potenza

Nella nostra recensione di Octopath Traveler 2 scrivevamo che "Acquire ha migliorato la formula di Octopath Traveler sotto ogni aspetto, trovando finalmente la quadra. Nella smania di aggiustare tutto quello che non andava, però, ha anche finito per riproporre un po' troppe dinamiche e soluzioni del primo gioco, a cominciare dalla narrativa sciolta che farà storcere ancora il naso a chi preferisce le storie più corali, pur essendo scritta indiscutibilmente meglio. Per questo motivo, in un mondo ideale dovremmo sconsigliare Octopath Traveler 2 a chi ha già dedicato tante ore al primo per via delle troppo similitudini, ma questo vorrebbe dire che lo aveva apprezzato e non c'è ragione per cui non debba amare alla follia questo ottimo sequel".

Alla fine, il nodo cruciale da sciogliere sta tutto lì: Octopath Traveler 2 era un gioco migliore del primo? Se sì, perché non ha avuto un impatto maggiore sulla comunità dei giocatori? Valutare le vendite complessive ha poco senso, non solo per i cicli vitali dei due titoli, ma anche per la distribuzione, su piattaforme diverse in tempi diversi: il primo era uscito inizialmente solo su Switch, per poi approdare su PC e Xbox nei due anni successivi. Il secondo, invece, è uscito su Switch, sistemi PlayStation e PC fin da subito, ma arriverà anche su Xbox nel 2024.

Può avere senso, però, confrontare le vendite nella prima settimana di lancio in Giappone. Il primo Octopath, solo su Switch, superò le 100.000 unità, e Nintendo si era dovuta pure scusare per la carenza di copie in vendita. Il secondo Octopath, spalmato su quattro piattaforme, ha venduto circa 70.000 unità nella prima settimana: un calo sicuramente significativo che fa riflettere. Il 2023, come dicevamo, è stato un anno ricco di uscite e molti giocatori probabilmente hanno dovuto scegliere tra titoli diversi, sacrificandone alcuni per comprarne altri. Nonostante ciò, è difficile non pensare all'aura dorata che ammantava il primo capitolo, considerato un successo ancor prima che uscisse.

La campagna di marketing era stata efficace; Square Enix aveva lasciato intendere che fosse il successore spirituale di Final Fantasy VI - un titolo assolutamente iconico - e il peculiare stile HD-2D attirava certo l'attenzione, rappresentando un crocevia ideale tra la nostalgica pixelart e l'effettistica più moderna. Messo alla frusta, però, Octopath Traveler 1 tradiva diverse criticità: era sbilanciato nella difficoltà, ripetitivo e carente nella scrittura di trame e personaggi. La caratteristica della serie dovrebbe essere cosa nota, otto personaggi che vivono otto avventure diverse. Per capire come si sfiorino queste storie, bisogna fare i salti mortali e completare dei contenuti opzionali.

Octopath Traveler 2, Hikari Khu viene da una regione ispirata al Giappone medievale

Non tutte le storie convincevano allo stesso modo; alcune erano nettamente migliori di altre, ma in buona sostanza il fatto che i personaggi viaggiassero insieme - se il giocatore lo desiderava - ma non interagissero in nessuna maniera, se non in scenette facoltative, impoveriva le sceneggiature nei momenti cruciali. È una caratteristica peculiare che può piacere o non piacere, ma che comunque distaccava sensibilmente Octopath Traveler dal summenzionato Final Fantasy VI, celebre e celebrato soprattutto per la narrativa corale e i numerosi personaggi. Alla fine, la narrativa di Octopath Traveler era forse il suo difetto minore, ma appesantiva una struttura ancora da rodare. Un buon gioco ma non il capolavoro indimenticabile che molti utenti auspicavano.

A distanza di anni, leggendo il web, sembrerebbe proprio che anche i più strenui difensori del primo Octopath - quelli che, per intenderci, demonizzavano le opinioni più critiche - abbiano cambiato opinione. Questo potrebbe spiegare la diffidenza nei confronti del sequel che, in realtà, è praticamente lo stesso gioco in versione riveduta e corretta: stessa struttura, stesse dinamiche peculiari, vari aggiustamenti, qualche novità. I ritocchi, tuttavia, hanno migliorato sensibilmente la formula di Acquire. In un confronto tra i due, il primo Octopath ci appare un JRPG solo discreto, mentre Octopath Traveler 2 è un gioiello.