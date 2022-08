Xbox Elite Series 2 in versione bianca si mostra in un video non ufficiale

Tramite un leak sta circolando in rete un video che pare mostrare un controller Xbox Elite Series 2 con una nuova colorazione, non ancora annunciato ufficialmente da Microsoft. Potete vedere il video qui sotto, condiviso tramite Twitter.

Il video è stato caricato su YouTube a luglio ma è rimasto nascosto nei meandri della piattaforma fino a quando Rebs Gaming non l'ha condiviso su Twitter, come potete vedere qui sopra. In precedenza, precisamente a marzo 2022, era stata condivisa un'immagine del controller.

A condividere l'immagine era stato Idle Sloth. Potete vedere le immagini qui sotto. I due prodotti, mostrati tramite immagine e video, sembrano identici.

Xbox Elite Series 2 è un controller premium che include levette personalizzabili e pulsanti aggiuntivi. La batteria promette fino a 40 ore di gioco e include un porta controller, con lo spazio per un caricatore. Il controller è compatibile con Xbox e PC. In questo momento su Amazon Italia potete trovare la versione nera classica. Ovviamente il video potrebbe essere falso, anche se sembra autentico. Non ci resta altro da fare se non attendere che Microsoft annunci ufficialmente questa versione del controller.