Xbox Game Pass: annunciati i giochi di fine febbraio e inizio marzo 2023

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo per gli abbonati a Xbox Game Pass PC e console a fine febbraio e a inizio marzo 2023. Si tratta di quattro giochi, tra i quali l'attesissimo Wo Long: Fallen Dynasty di Team Ninja. Come potete vedere le uscite residue di febbraio si concentrano nell'ultimo giorno del mese, mentre gli altri due titoli residui nei primi di quello successivo. Vediamo:

I giochi Game Pass di fine febbraio e inizio marzo 2023

Merge & Blade (Cloud, Console e PC) - 28 febbraio 2023

Soul Hackers 2 (Cloud, Console e PC) - 28 febbraio 2023

F1 22 (Console e PC) - 2 marzo 2023

Wo Long: Fallen Dynasty (Console e PC) - 3 marzo 2023

Microsoft ne ha approfittato anche per ricordare che Atomic Heart è disponibile da oggi su Xbox Game Pass PC e console ed è giocabile anche in cloud. Se siete intrigati da questo sparatutto in prima persona di nuova generazione e non volete spendere troppo per giocarci, sapete cosa fare.

Si tratta sicuramente di ottime aggiunte al servizio. In particolare la presenza di Wo Long: Fallen Dynasty, che ricordiamo sarà disponibile dal lancio, è particolarmente interessante, vuoi per il pedigree dello studio di sviluppo (a Team Ninja dobbiamo i Ninja Gaiden e i più recenti Nioh), vuoi perché è un gioco che potrebbe interessare moltissimo il pubblico giapponese. Non solo, dato che potrebbe essere una delle sorprese del 2022. Sulla stessa linea anche la presenza di Soul Hackers 2, un gioco di ruolo giapponese di Atlus e Sega di recente pubblicazione (è uscito a fine agosto 2022).

F1 22 farà sicuramente felici gli appassionati di giochi di corse, mentre Merge & Blade potrebbe rivelarsi una piccola sorpresa, nonostante non goda di una fama particolare su PC, piattaforma su cui è disponibile da tempo.