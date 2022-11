Xbox Game Pass, GeForce Now e altre app arrivano anche sulle TV Samsung del 2021

Samsung ha deciso di espandere il supporto alle app di gioco in streaming rendendole compatibili anche sui modelli di TV del 2021 e non solo quelle di ultima generazione, consentendo così di accedere a Xbox Game Pass, GeForce Now, Amazon Luna e altri servizi direttamente dalla Smart TV.

Avevamo visto che il Gaming TV Hub di Samsung era disponibile per i modelli più recenti di TV Samsung, in particolare quelli usciti nel corso del 2022, ma ora il colosso coreano ha deciso di espandere il supporto del sistema anche ai modelli meno recenti.

Samsung Gaming Hub in un'immagine

Si parla comunque di TV usciti l'anno scorso, ma è un ampliamento notevole considerando la diffusione di alcuni di questi. In questo caso, non si tratta però del formato hub che abbiamo visto per le smart TV del 2022, bensì dell'arrivo delle app singole.

Si tratta dunque dell'accesso diretto alle app di Xbox Cloud, Amazon Luna, Nvidia GeForce NOW, Utomik, Blacknut e Antstream Arcade, mentre è escluso Google Stadia per ovvi motivi, vista la sua chiusura imminente. Per quanto riguarda i modelli compatibili in questa nuova mandata allargata, oltre alle TV uscite nel 2022 si tratta dei seguenti TV Samsung:

QN800

QN850

QN900

WS1A

QN700

LS03A

AU7000

AU8000

AU9000

Q50

Q60

Q95-Q70

In questo modo, basta semplicemente accedere all'app attraverso il sistema operativo della Smart TV per utilizzare il servizio di gioco in streaming collegato, utilizzando un controller e senza alcun bisogno di hardware ulteriore.