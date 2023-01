Xbox Game Pass ha ridefinito il modo in cui si considera il successo dei giochi, per Obsidian

Feargus Urquhart, il CEO di Obsidian Entertainment, ha dichiarato in un'intervista con NME che l'Xbox Game Pass ha modificato la sua prospettiva su cosa significhi per un gioco avere successo. Invece di guardare solo ai ricavi, il servizio in abbonamento di Microsoft ha introdotto la misura delle ore passate nei giochi.

Il risultato è stato che lo studio ha iniziato a concepire i suoi giochi in modo che abbiano qualcosa per tutti, pur non modificando la formula con cui ha ottenuto i suoi maggiori successi. Stando a Urquhart i prossimi giochi di Obsidian non sarebbero stati possibili senza l'acquisizione di Microsoft. Immaginiamo che anche l'ottimo Pentiment, pur già uscito, rientri nel concetto.

Urquhart: "Non abbiamo modificato il modo in cui ci approcciamo ai nostri giochi con il Game Pass." Semplicemente, invece di contare i milioni di dollari di ricavi, si contano i milioni di ore giocate. Se vi sembra paradossale, la spiegazione è in realtà molto semplice. Lì dove è l'abbonamento a produrre ricavi, la quantità di ore giocate dagli abbonati indica il loro interesse verso un certo titolo presente sul servizio. È un po' quello che accade con i servizi in abbonamento per film e serie TV, in cui il successo dei vari show viene calcolato in ore di visualizzazione.

Da qui deriva anche la necessità di variare l'offerta, per accontentare il maggior numero di abbonati possibili.

Urquhart: "Personalmente, quando vado su Netflix, se non ci sono abbastanza gialli scandinavi rimango deluso dal servizio. Ma non voglio solo gialli scandinavi."

Obsidian è attualmente al lavoro su numerosi giochi, tra i quali Avowed e The Outer Worlds 2, che saranno esclusive Xbox. Se il secondo è stato garantito dal successo del primo episodio, Avowed non sarebbe mai nato senza i soldi di Microsoft.