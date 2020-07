Xbox Game Pass non arriverà su PS5 e Switch: gli altri non sono interessati, dice Phil Spencer

In una recente intervista Phil Spencer, il capo di Xbox, ha affermato che l'Xbox Game Pass non arriverà su PS5, Nintendo Switch e Stadia. La cosa potrebbe non sorprendere più di tanto, non fosse che il veto sembra arrivare più da Nintendo, Sony e Google che da Microsoft.

Parlando con la rivista tedesca GameStar, il capo di Xbox ha detto che l'Xbox Game Pass non arriverà su Nintendo Switch, Stadia o PlayStation perché Microsoft non può garantire la completa esperienza Xbox su queste piattaforme.

"Dove abbiamo portato Xbox, come su mobile dove arriveremo con Project xCloud e Xbox Game Pass Ultimate, lo facciamo come abbiamo fatto col PC, ovvero garantendo la completa esperienza Xbox," ha detto Spencer. "Sappiamo che quando uno gioca ad uno dei nostri giochi si aspetta di avere la sua community Xbox Live, gli obiettivi e il Game Pass è un'opzione per me, dove ho tutti i giochi first party."

Il problema c'è quando manca una di queste cose. In quel caso Microsoft non vuole portare i suoi giochi su quella piattaforma. E il rovescio della medaglia è che Nintendo, Sony e Google non avrebbero vantaggi ad ospitare l'intero ecosistema Xbox all'interno delle loro piattaforme. Annullerebbe la separazione tra le piattaforme e il lucrativo business alle loro spalle.

"Le altre piattaforme non sono molto interessate ad avere la completa esperienza Xbox sui loro hardware. Noi, invece, vogliamo essere dove i giocatori vogliono che siamo ed è questo il percorso che stiamo seguendo," ha concluso Phil Spencer.

In altre parole, nonostante l'apertura di Xbox e Microsoft, ci sono ancora diversi ostacoli prima di un'apertura completa dell'ecosistema Xbox, ma soprattutto di quello dei concorrenti. Che dite, vi sarebbe piaciuto avere il Game Pass su Nintendo Switch?