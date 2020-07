Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 6 e 7 svelate in anticipo

Nella giornata di oggi gli sviluppatori di Epic Games hanno reso disponibile il nuovo aggiornamento 13.30 per Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Al di là di tutti i contenuti inediti degni di nota, è importante notare come i file di gioco contengano informazioni importanti circa le sfide della Settimana 6 e 7. Lo hanno scoperto i dataminer, ovviamente.

In questo modo, possiamo già proporvi in anticipo tutte le sfide della Settimana 6 e della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Davvero difficilmente, infatti, gli sviluppatori di Epic Games interverranno per modificarle. Le missioni verranno rese disponibili in un primo set questo giovedì 23 luglio 2020, e poi nuovamente il prossimo 30 luglio 2020; sempre di giovedì e sempre dalle ore 15:00. Forse in questo modo riuscirete finalmente a completare il vostro pass battaglia a pagamento.

Cominciamo con l'elenco completo con tutte le sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3:

Infliggi danni a Pozzo Traballante

Eliminazioni a Parco Pacifico

Atterra all'Autorità e finisci fra i migliori 25

Rifornisci un veicolo al Gattogrill

Prendi un'arma a Capanna Catasta

Cerca forzieri (probabilmente sfida placeholder)

Cerca forzieri (probabilmente sfida placeholder)

Cerca le scatole di munizioni a Borgo Bislacco

Cerca forzieri a Lago Languido