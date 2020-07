Forza Motorsport 8 per Xbox Series X: la registrazione del marchio fa intuire che sarà all'evento del 23 luglio

La registrazione del marchio di Forza Motorsport 8 fa capire che il gioco sarà presente all'evento del 23 luglio in cui saranno mostrati i giochi first party di Xbox Series X. Molti in realtà davano la cosa per scontata, visto che anche Turn10 aveva in passato accennato al suo nuovo gioco in tal senso. Se vogliamo si tratta solo di un'ulteriore conferma, che comunque non fa male.

Sostanzialmente la registrazione del marchio Forza Motorsport riporta la volontà del possessori di utilizzarlo nei prossimi sei mesi, segno che qualcosa sta bollendo in pentola. Del resto quale gioco migliore di un Forza Motorsport per mostrare la potenza bruta della nuova console? Non sarebbe nemmeno la prima volta che Microsoft compie una simile scelta.

Come già accennato, molti danno per scontata la presenza all'evento almeno di Forza Motorsport 8 e Halo Infinite. I giochi presenti dovrebbero comunque essere molti di più, visto che si parla di Fable 4, del gioco misterioso di The Initiative, di Psychonauts 2, del nuovo gioco di ruolo di Obsidian Entertainment e di altri ancora. L'attesa per la presentazione è quindi tantissima e speriamo di vedere qualcosa che ci faccia davvero venire l'acquolina in bocca per l'arrivo della next-gen.