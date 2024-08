Xbox Game Pass perderà 4 giochi, che lasceranno il catalogo a metà agosto

Come sempre accade ogni circa due settimane, Microsoft ha annunciato quali sono i giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass, in questo caso a metà agosto: si tratta di quattro titoli che faranno spazio ai nuovi arrivi in questa prima metà del mese.

Vediamo dunque la lista dei giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass il 15 agosto 2024, con le piattaforme di riferimento:

Come sempre, nel caso siate interessati a qualcuno di questi titoli, il consiglio è concentrarsi su questi prima che vengano rimossi dal catalogo, oppure anche procedere all'acquisto sfruttando lo sconto previsto per i titoli presenti in Game Pass.