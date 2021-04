Xbox Game Pass in regalo assieme ai primi abbonamenti dati con streamig gaming illimitato in UK

Col passare delle settimane la strategia di Microsoft è sempre più chiara. Il colosso di Redmond sta promuovendo in maniera aggressiva l'Xbox Game Pass, così da provare ad occupare delle nicchie redditizie lasciate scoperte dalla concorrenza. Il prossimo passo, per esempio, sembra il voler stabilire la sua presenza sul mercato mobile. Per questo motivo Microsoft e l'operatore UK EE si sono accordati per lanciare una vantaggiosa promozione che propone l'Xbox Game Pass e un abbonamento con dati illimitati per il gaming in streaming a sole 10 sterline.

In questo modo Microsoft spera di lanciare una controffensiva a Google e Apple, due colossi dell'elettronica che hanno provato ad entrare nel mondo del gaming con risultati altalenanti. Il mercato mobile, però, è uno dei più ricchi e ampi del settore e ritagliarsi una nicchia al suo interno equivarrebbe al trovare una miniera d'oro.

Con Xcloud che finalmente è uscito dalla beta e si appresta a diventare uno standard e con il 5G che si sta progressivamente diffondendo, Microsoft e Samsung vorrebbero provare a fare quello che Stadia non è riuscita a fare: offrire un servizio di streaming di giochi "hardcore" su dispositivi mobile. La mossa di trovare un operatore disposto a offrire un servizio dati per il gaming illimitato, quindi, è perfetta per fare in modo tale che Xbox Game Pass possa essere fruito in maniera libera ed estensiva anche in mobilità.

Adesso la domanda è: chi lo proporrà dalle nostre parti?