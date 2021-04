PlayStation Store: Returnal e Layers of Fear VR

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store ha come protagonista indiscusso Returnal, il promettente sparatutto sviluppato da Housemarque in esclusiva per PS5.

Dopo le tante uscite di spessore della settimana scorsa, PlayStation Store presenta un aggiornamento essenziale sul fronte dei numeri ma non di certo della qualità, se consideriamo che il prodotto di punta è in questo caso Returnal. Per quanto riguarda gli altri titoli, fa il proprio debutto anche Layers of Fear VR, versione in realtà virtuale per il visore PlayStation VR dell'avventura horror targata Bloober Team, ancora più inquietante e coinvolgente.

Returnal Returnal, la protagonista in una sequenza di combattimento. Sviluppato da Housemarque in esclusiva per PS5, Returnal (PS5, 79,99 euro) ci mette al comando di Selene, un'astronauta intrappolata su di un pianeta ostile in cui le regole del tempo sono diverse da quelle che conosciamo e la morte non rappresenta che l'inizio di un nuovo ciclo. Circondata da creature mostruose e letali, la protagonista del gioco imbraccia tutte le armi a propria disposizione e comincia dunque una disperata lotta per sopravvivere, nella speranza di trovare una possibile via d'uscita da questo incubo, ma l'impresa si rivela fin dalle prime battute decisamente difficile. Returnal include diverse armi con cui combattere i mostri. Primo progetto di grande rilevanza per il team finlandese, autore in passato di titoli come Resogun, Dead Nation, Alienation e Nex Machina, Returnal si pone come una vera e propria scommessa: un titolo caratterizzato da una grande atmosfera e da meccaniche roguelike spietate, in cui morire è inevitabile e anzi rientra nelle prerogative del gameplay. A ogni game over, tuttavia, la situazione cambia: lo scenario si trasforma, così come le creature che lo abitano, ed emergono nuove, pericolose minacce da affrontare. Parliamo insomma di un'esperienza frenetica e impegnativa, che lancia una sfida a tutti gli appassionati di sparatutto: riusciremo a fare in modo che Selene possa tornare a casa?

Layers of Fear VR Layers of Fear VR aggiunge coinvolgimento all'esperienza grazie alla realtà virtuale. A ben cinque anni di distanza dal debutto dell'originale Layers of Fear, l'horror game di Bloober Team ambientato in una inquietante magione vittoriana torna con una versione in realtà virtuale per i possessori del visore PlayStation VR, ancora più coinvolgente: stiamo parlando di Layers of Fear VR (PS4, 19,99 euro). Determinati a indagare sui segreti di quella che è stata la casa di un pittore folle, dovremo esplorare le stanze dell'edificio e osservare le tante opere d'arte esposte, risolvendo degli enigmi che ci porteranno sempre più vicini a scoprire la verità... o a sprofondare noi stessi nella pazzia. La formula unisce atmosfera, jumpscare e una narrazione intrigante, miscelando tutti questi elementi in maniera ancora più efficace grazie al supporto della realtà virtuale, che rende vividi gli incubi a occhi aperti del protagonista dell'avventura, le visioni sfuggenti che si muovono nell'ombra e i cambiamenti dinamici degli scenari. Insomma, se l'originale Layers of Fear aveva la capacità di catapultarci in un'esperienza davvero peculiare, capace di incutere una tensione costante anche grazie a una colonna sonora perfettamente funzionale all'azione, la versione VR promette di enfatizzare ulteriormente queste sensazioni per un viaggio che non dimenticherete facilmente.