Xbox Game Studios: assunti sempre più sviluppatori da studi first party di Sony

L'utente Twitter Mr..Keema ha pubblicato l'elenco aggiornato degli sviluppatori di studi first party di Sony, assunti da Microsoft per gli Xbox Game Studios. Da notare che la maggior parte è finita a The Initiative, studio neonato il cui primo progetto non è stato ancora svelato.

Ci sono nomi provenienti da Sony Santa Monica, lo studio di God of War, e da Naughty Dog, lo studio di The Last of Us 2 e degli Uncharted, ma alcuni sono fuoriusciti anche da Insomniac, Rockstar Games ed Electronic Arts. Che Microsoft sia andata attivamente a caccia di teste negli ultimi mesi?

Probabile, com'è probabile che per costituire e far correre The Initiative abbia fatto delle offerte lavorative particolarmente convenienti, in modo da attrarre sviluppatori magari scontenti della loro posizione negli altri studi. C'è da dire comunque che, nonostante l'elenco faccia una certa impressione, nel mondo dei videogiochi i passaggi da uno studio di sviluppo all'altro sono più frequenti di quanto si possa pensare. Va però sottolineato come negli ultimi mesi siano stati a senso unico verso gli studi di Microsoft.