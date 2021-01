Xbox LIVE Gold, le polemiche hanno costretto Microsoft ad anticipare i tempi?

Nei giorni scorsi Microsoft è stata protagonista di un vero e proprio cortocircuito, che l'ha vista prima raddoppiare il prezzo dell'abbonamento annuale a Xbox LIVE Gold e poi, sommersa dalle polemiche, annullare tale decisione e anzi rendere gratuito il multiplayer nei giochi free-to-play.

Quest'ultima è una carta che la casa di Redmond pensava di poter giocare più avanti, e che invece si è ritrovata a dover sacrificare al volo per poter recuperare rapidamente punti agli occhi dei propri utenti dopo la debacle di poche ore prima. L'hanno confermato sia l'analista Daniel Ahmad che il giornalista Jeff Grubb.

Tutto è cominciato venerdì, quando è spuntata in rete la notizia di un aumento di prezzo di Xbox LIVE Gold, poi confermata ufficialmente. Le polemiche sono state pressoché immediate, tanto da parte degli utenti quanto degli addetti ai lavori: la decisione di Microsoft ha fatto arrabbiare tutti.

Le lamentele sui social sono state talmente numerose e veementi da costringere l'azienda a fare un clamoroso dietrofront, cancellando l'aumento di prezzo e mettendo a disposizione i giochi free-to-play senza abbonamento, eliminando dunque quello che finora veniva visto come uno degli ultimi limiti dell'offerta online di Xbox.

È insomma stato un brutto momento per Microsoft, che nel giro di qualche ora è passata dalla parte dei buoni a quella dei cattivi e viceversa, sacrificando nel processo una carta, quella della gratuità dell'online nei free-to-play, che probabilmente teneva in caldo per giocarsela al lancio del modulo multiplayer di Halo Infinite.

Come ha sottolineato l'analista Daniel Ahmad, è chiaro che la mossa di alzare il prezzo di Xbox LIVE Gold serviva a spingere l'utenza ad abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate, ma le modalità con cui si è scelto di procedere sono apparse fin da subito discutibili e sgangherate.

Un brutto autogol da cui l'azienda è riuscita a riprendersi rapidamente, ma a che prezzo? Parliamone.