Xbox non ne può più dei messaggi "PlayStation è meglio", e così scatta il meme

Sono giorni difficili per Xbox, la discussione di fronte all'antitrust UK non sta andando come previsto e sui social ci sono orde di fanboy che non fanno altro che scrivere "PlayStation è meglio" sotto i loro post. E così è scattato il meme che vedete qui sotto.

"Controllate i dolcetti di Halloween, quest'anno! Abbiamo trovato messaggi scritti dai troll nei nostri e non facevano altro che ripetere la stessa cosa, ancora e ancora", si legge nel post pubblicato sul profilo Twitter di Xbox.

La presenza di utenti che si limitano a scrivere "PlayStation è meglio" sotto i post di Xbox è effettivamente fastidiosa e comprendiamo che a un certo punto siano saltati un po' i nervi al social media manager, anche se il meme è stato accolto in maniera contrastante.

Magari però sarà di buon auspicio rispetto al confronto fra Microsoft e l'antitrust UK, rea di accogliere le richieste di Sony senza adeguate indagini stando alla denuncia della casa di Redmond.