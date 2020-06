Xbox Series X verrà limitata da Xbox Lockhart? Tom Warren ha una risposta

Il dubbio che Xbox Series X possa essere limitata, nello sfruttamento del proprio potenziale, dalla possibile presenza di Xbox Lockhart è venuto un po' a tutti, ma in base alle informazioni emerse non è necessariamente così, come riferisce anche Tom Warren in una risposta piuttosto chiara al problema.

Xbox Lockhart, o Xbox Series S, dovrebbe essere il secondo modello di console next gen da parte di Microsoft, destinato a rappresentare un'alternativa più economica a Xbox Series X ma caratterizzata anche da un hardware meno potente e avanzato, dunque verosimilmente meno costoso da produrre.

Questo ha fatto sorgere molti timori sul fatto che in futuro, con gli sviluppatori costretti a tenere presente anche questo modello nella creazione dei giochi, questi possano essere in qualche modo "trattenuti" dalla potenza inferiore di Xbox Series S anche per quanto riguarda le esclusive, cosa che potrebbe danneggiare Xbox Series X sul lungo termine.

Tuttavia, in base ad alcuni dettagli su CPU e GPU riferiti sempre da Tom Warren, il giornalista di The Verge fa presente come questa eventualità sia poco probabile. Di fatto, Xbox Lockhart ha la stessa CPU di Xbox Series X (che è peraltro leggermente più potente di quella di PS5) e avrà una GPU con caratteristiche inferiori ma basata sulla stessa architettura, in grado anche di supportare il ray tracing.

Come ulteriore prova a questo concetto, Warren fa presente che gli sviluppatori sono abituati a sviluppare giochi in grado di funzionare su configurazioni di GPU diverse praticamente da decadi, senza che questo abbia mai frenato lo sviluppo tecnologico. Effettivamente, la comunanza di base della CPU e il fatto che la GPU sia "castrata" ma basata sostanzialmente sulla stessa tecnologia fa pensare a una macchina che sia impostata soprattutto su risoluzioni più basse, effetti meno complessi e forse performance inferiori, ma niente che freni in qualche modo la creatività degli sviluppatori.

In ogni caso, staremo a vedere, a questo punto è possibile che Xbox Series S possa essere stato spostato ad agosto.