Pokémon Home, come ricevere Zeraora cromatico su Spada e Scudo

Se possedete una copia di Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch (fisica o digitale) questa è la notizia che fa per voi: per un periodo di tempo limitato e grazie a Pokémon Home, potrete ricevere uno Zeraora cromatico in formato completamente gratuito. E noi vi spiegheremo come fare, naturalmente.

Dato che più di un milione di allenatori ha sconfitto Zeraora nei Raid Dynamax di Pokémon Spada e Scudo, adesso è possibile ricevere uno Zeraora cromatico da Pokémon Home; e tanto per non farsi mancare nulla, avrà anche le Roccearmatura. Sarà sufficiente utilizzare il Dono Segreto su Pokémon Home (da Nintendo Switch o dispositivi mobile Android e iOS) entro lunedì 6 luglio 2020 alle ore 23:59. Di recente Pokémon Home si è preparato all'arrivo dell'Isola dell'Armatura, primo DLC per Pokémon Spada e Scudo.

Lo Zeraora Cromatico (o shiny) ottenuto su Pokémon Home potrà poi essere trasferito tranquillamente su Pokémon Spada e Scudo. Ecco la pratica procedura da seguire:

Premessa: bisogna aver depositato su Pokémon Home un mostriciattolo tascabile o averne trasferito uno tra Pokémon Home e Pokémon Spada e Scudo tra le 15:00 di mercoledì 17 giugno 2020 e le 23:59 di lunedì 6 luglio 2020

Accedere a Pokémon Home

Selezionare Dono Segreto

Ricevere Zeraora cromatico e le Roccearmatura

Trasferire Zeraora su Pokémon Spada e Scudo