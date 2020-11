Xbox Series X nasconde un piccolo segreto al suo interno: tradizione rispettata

Xbox Series X nasconde un piccolo segreto al suo interno, rispettando quella che ormai si pone come una vera e propria tradizione per le console Microsoft.

Sulla scheda madre della piattaforma next-gen è infatti stampato un minuscolo Master Chief, come accaduto per Xbox One X e Xbox One S: un segno di continuità caratteristico della gestione Spencer.

The Xbox Series X had a little Master Chief on it, keeping the tradition of Halo Easter Eggs on Xbox Motherboards... 👀😎👍 pic.twitter.com/bsxBJf0CLT — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) November 12, 2020

Immaginiamo che lo stesso easter egg sia presente anche all'interno di Xbox Series S: lo scopriremo non appena qualcuno che ha smontato la console lo avrà individuato.

Sembra di certo che il piccolo Master Chief abbia portato fortuna a Microsoft, se consideriamo che il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S è stato il più grande di sempre nella storia di Xbox.

Sarà davvero interessante vedere come le console della casa di Redmond si comporteranno in vista dell'ormai imminente periodo natalizio rispetto a un competitor forte come PS5.

Come ha giustamente spiegato Phil Spencer, tuttavia, molto dipende da quante unità l'azienda riuscirà a rendere disponibili per la distribuzione.