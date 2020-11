Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, uno spot giapponese celebra il lancio

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità torna a mostrarsi in video con uno spettacolare spot giapponese da 30 secondi che celebra il lancio del gioco, ormai prossimo: l'uscita è fissata al 20 novembre.

Accolto con entusiasmo da Famitsu, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità riprende la classica formula Musou per offrirci un'esperienza action frenetica e avvincente, ambientata nel mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, solo un secolo prima rispetto agli eventi del capolavoro Nintendo.

Viaggia nel passato e combatti per impedire la distruzione del regno di Hyrule in Hyrule Warriors: L'era della calamità per Nintendo Switch!

Un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il fato di Hyrule è in bilico. Guida le tue forze sul campo di battaglia e affronta la temibile calamità Ganon. La sopravvivenza del regno dipende da te...

Hyrule Warriors: L'era della calamità combina un gameplay all'insegna dell'azione e gli incantevoli paesaggi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per dare vita a una nuova e appassionante esperienza.