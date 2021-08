Xbox Stereo Headset: Microsoft presenta le nuove cuffie ufficiali Xbox cablate

Xbox Stereo Headset sono le nuove cuffie ufficiali per Xbox Series X|S, Xbox One, PC e quant'altro in arrivo da Microsoft, annunciate oggi attraverso Xbox Wire e caratterizzate dalla connessione cablata, ovvero attraverso il classico jack da 3,5mm.

Disponibili dal 21 settembre 2021, le nuove Xbox Stereo Headset costeranno 59,99 euro e sono attualmente in preorder sul Microsoft Store, oltre ad essere distribuite poi presso vari altri rivenditori. Si tratta dunque di una soluzione più economica rispetto all'Xbox Wireless Headset uscite qualche mese fa, con qualche caratteristica in meno ma anche molti elementi in comune.

Xbox Stereo Headset offrono lo stesso design delle wireless ma con cavo e a prezzo inferiore

La vicinanza parte dal design, che è praticamente lo stesso delle cuffie wireless, con tanto di piastra rotante posta sul padiglione destro per regolare il volume e in generale la stessa estetica. Sembra mancare la possibilità di effettuare il mixing dei volumi di chat e audio di gioco che avviene con la rotazione del padiglione sinistro nelle cuffie precedenti.

Ovviamente manca anche il protocollo wireless, con le Xbox Stereo Headset che si collegano direttamente con il cavetto con jack da 3,5mm, ma questo amplia ovviamente la compatibilità a qualsiasi dispositivo abbia tale ingresso fisico.

Per il resto, Microsoft parla di un bilanciamento particolarmente studiato e di bassi consistenti, ma su questo attendiamo ovviamente le eventuali recensioni per avere un'idea più precisa della qualità, che se dovesse replicare quella vista nelle Wireless Headset renderebbe il prodotto molto interessante, a questo prezzo. Per avere un'idea, vi rimandiamo alla recensione delle cuffie senza fili di Microsoft.

Confermato il supporto alle tecnologie di audio 3D spaziale come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X, anche se quest'ultime due dovrebbero richiedere comunque l'acquisto a parte della licenza.