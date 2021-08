Frostpunk 2: sviluppatori infuriati contro rivenditori di key digitali, sono truffe

Frostpunk 2 è stato annunciato da pochi giorni ma, a quanto pare, è già presente presso alcuni rivenditori di key digitali, cosa che ha fatto alquanto infuriare il team 11 Bit Studios che ha definito la questione come una truffa, senza tanti mezzi termini.

Il fatto è che Frostpunk 2, che di fatto è stato annunciato solo la settimana scorsa attraverso trailer e immagini, è un gioco ancora completamente in sviluppo e non ha nulla di definitivo ancora, tantomeno una build vendibile sul mercato, motivo per il quale è impossibile che esistano delle key per l'acquisto in digitale.

Il tweet dell'account ufficiale dedicato al gioco è alquanto esplicito in questo senso: "Annuncio: non conosciamo ancora nemmeno il prezzo del nostro gioco, non abbiamo alcuna chiave digitale. Alcuni scammer schifosi vendono Frostpunk 2 in pre-order sotto l'egida di Kinguin? Re-twittate il messaggio e facciamo un po' di rumore in modo da farli smettere, ci sentita media?"



Insomma, sembra proprio che 11 Bit Studios non abbia proprio preso bene la questione, e non sono certo gli unici. L'intero mercato della rivendita di chiavi digitali per giochi e applicazioni è in verità una sorta di mercato grigio, le cui regole sono alquanto labili e poco chiare.

Negli ultimi anni abbiamo visto diverse proteste nei confronti di G2A in particolare, con diversi sviluppatori che si sono scagliati contro il portale per aver venduto illegalmente chiavi di giochi in digitale ottenute in maniera irregolare o direttamente rubate.

A tale proposito abbiamo parlato in passato di come la rivendita di chiavi possa risultare peggio della pirateria per molti sviluppatori, tra i quali si sono segnalati, per proteste contro questo sistema, anche Riot Games, TinyBuild, Trion Worlds, Gearbox, No More Robots, gli sviluppatori di Subnautica e tanti altri.