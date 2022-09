Xbox Store: tanti sconti su giochi Xbox Series X|S e One con le nuove offerte

Xbox Store si è aggiornato lanciando una nuova serie di sconti su centinaia di giochi Xbox Series X, S e One tramite le promozioni Deals With Gold (solo per gli abbonati a Live Gold), Spotlight Sale e Publisher Spotlight Sale.

Tra le nuove offerte valide fino al 27 settembre 2022 troviamo tra gli altri Far Cry 6, Life is Strange Remastered Collection, la Batman Arkham Collection, Battlefield 2042 e il Metro Saga Bundle, che include tutti i capitoli della serie.

Xbox Store

Le promozioni attive come al solito sono tantissime e sarebbe difficile riportare l'elenco completo, dunque di seguito ci siamo limitati a segnalare alcune delle offerte più interessanti. A questo indirizzo trovate invece l'elenco completo.

Che ne pensate delle nuove offerte dello store di Xbox? Ce n'è qualcuna che vi stuzzica particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.