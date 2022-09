Offerte Amazon: Gran Turismo 7 in versione PS4 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Gran Turismo 7 in versione PS4. Lo sconto segnalato è di circa 26€. Il prezzo pieno di Gran Turismo 7 in versione PS4 è circa 70€. Questa versione è tedesca, ma il gioco supporta anche l'italiano: solo la confezione ha le scritte in tedesco. Lo sconto non è il migliore di sempre, ma è comunque valido. Il prodotto è spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Era dai tempi di PlayStation 2 che non vedevamo un Gran Turismo tanto convincente. Con il pad o con il volante, qui guidare è un sogno. La carriera è molto ben congegnata, peccato solo che non sia personalizzabile in nessun modo, e che regali macchine così frequentemente."

Una macchina da corsa di Gran Turismo 7

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.