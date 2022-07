Xenoblade Chronicles 3: video mostra oltre 20 minuti di gameplay dell'esclusiva Nintendo Switch

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Xenoblade Chronicles 3 su Nintendo Switch ma se proprio non ce la fate ad aspettare, ecco a voi un corposo video gameplay del nuovo JRPG di Monolith Soft che mostra oltre 20 minuti di gameplay.

Il filmato è stato pubblicato dal canale YouTube di NintendoEverything e registrato in occasione del Japan Expo 2022 che si è di recente svolto a Parigi. Di conseguenza tutti i commenti di sottofondo sono in francese, ma fortunatamente dialoghi e testi di gioco sono in lingua inglese, rendendo il tutto comprensibile anche a chi non mastica il francese.

La sezione mostrata è interamente ambientata in una location innevata e ci offre un assaggio del sistema di combattimento del gioco (tra l'altro, considerando i numeri a schermo con tripla cifra probabilmente parliamo di una fase avanzata dell'avventura). Nel filmato vediamo anche che, tra un combattimento e l'altro, i giocatori di Xenoblade Chronicles 3 potranno riprendere fiato negli accampamenti, dove i personaggi potranno cucinare, cambiarsi di abito, scambiare quattro chiacchiere e altro ancora.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile a partire dal 29 luglio su Switch. Di recente Nintendo ha pubblicato delle immagini dei contenuti in arrivo al lancio del gioco per chi ha acquistato il Pass di espansione.