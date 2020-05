Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch: il trailer di lancio è davvero bello

Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, edizione rimasterizzata di Xenoblade Chronicles, disponibile da oggi su Nintendo Switch. Nel filmato, realizzato davvero bene, potrete vedere delle nuove sequenze di gameplay e saggiare il lavoro di attualizzazione del gioco.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, dove il prode Christian Colli ha scritto:

Dopo un'attenta considerazione, per Xenoblade Chronicles: Definitive Edition abbiamo deciso di riconfermare il voto originale che avevamo assegnato a Xenoblade Chronicles su Wii: sì, i tempi sono cambiati e il titolo Monolith Soft mostra oggi più che mai qualche acciacco che nel 2011 gli perdonammo senza problemi, ma le migliorie apportate a tutto tondo compensano gli aspetti più deboli. I voti sono aridi numeri, intendiamoci: non vi stiamo dicendo che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è un titolo quasi perfetto, ma che rappresenta ancora oggi uno dei picchi più alti raggiunti dal genere JRPG. Merita la vostra attenzione se amate il genere e pure se non l'amate perché, onestamente, siete sempre in tempo a innamorarvene, e i giochi che hanno questo potere cominciano a diventare sempre più rari e preziosi.