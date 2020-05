Fortnite: la skin di Borderlands torna disponibile nel negozio per pochissimo tempo

Senza alcuna ragione apparente, la skin di Borderlands è tornata disponibile proprio in queste ore nel negozio di gioco di Fortnite Capitolo 2. Potreste giustamente obiettare che non vi è nulla di strano, perché tutti gli oggetti cosmetici tornano periodicamente nello shop di Epic Games. Ma non è così.

La skin di Borderlands, nota come Bundle Bandito Psycho su Fortnite Battaglia Reale, venne proposta lo scorso settembre 2019 in occasione del lancio di Borderlands 3; trattandosi di una collaborazione esclusiva e momentanea, i giocatori erano praticamente certi che non sarebbe tornata disponibile in un secondo momento. Ma gli sviluppatori hanno dimostrato ancora una volta che loro, e soltanto loro, possono decidere del destino degli oggetti cosmetici di Fortnite.

Ecco allora un'occasione davvero imperdibile: ora potrete acquistare il Bandito Psycho su Fortnite Capitolo 2, entro le 00.59 di oggi 29 maggio 2020, dunque solo per pochissimo tempo. Il prezzo del bundle è pari a 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio; considerate tuttavia che include la skin, il dorso decorativo Clatrap e i picconi / strumenti raccolta a tema. Prima di salutarci date un'occhiata anche a tutte le skin trovate dai dataminer nell'Aggiornamento 12.61 di questa settimana.

Vamanos, minion! Arriba, arriba! Get the Psycho Bundle including the Psycho Outfit, Claptrap Pet, and Psycho Buzz Axes in the Item Shop now. pic.twitter.com/8Q9mBu8Usp — Fortnite (@FortniteGame) May 29, 2020