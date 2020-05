Terra Battle: presto chiuderanno tutti i server e il gioco diventerà inaccessibile

Il 30 giugno 2020 i server di Terra Battle, gioco mobile della Mistwalker di Hironobu Sakaguchi, chiuderanno i battenti, rendendo il gioco inaccessibile e mettendo fine di fatto alla sua esistenza dopo sei anni di onorata carriera. Lanciato nell'ottobre del 2014 per sistemi iOS e Android, Terra Battle fu un successo nei suoi primi anni di vita, tale da meritarsi un seguito (ancora attivo).

La decisione della chiusura è stata motivata dallo scarso numero di giocatori che rende impossibile continuare a mantenere i server senza perdite economiche.

Da oggi 29 maggio è stata bloccata la possibilità di acquistare la moneta di gioco con soldi veri. Chi ne ha di residua potrà spenderla fino alla chiusura del gioco. Il 15 giugno saranno chiusi alcuni servizi relativi al trasferimento dei dati e al recupero degli stessi. Infine, il 30 giugno i server saranno chiusi e cesserà il supporto tecnico.

Hironobu Sakaguchi, che vi ricordiamo essere l'autore della serie Final Fantasy, ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno giocato a Terra Battle, ricordandogli lo sviluppo di Fantasian, il nuovo titolo di Mistwalker per Apple Arcade, con cui tornerà alle sue origini, ossia all'epoca in cui sviluppava giochi per NES.