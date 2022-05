Yakuza, vendite a quota 2,9 milioni di copie per la serie nel 2021

La serie di Yakuza e i suoi recenti spin-off hanno totalizzato vendite per oltre 2,9 milioni di copie nel corso dell'anno fiscale 2021: lo ha annunciato SEGA nell'ultimo report fiscale.

A contribuire in maniera importante a tali risultati è stato Lost Judgment (recensione), pubblicato lo scorso settembre, ma immaginiamo che anche Yakuza: Like a Dragon e i precedenti capitoli, spesso in promozione, abbiano consentito al franchise di macinare numeri.

In generale parliamo di ottimi risultati per un brand che fino a qualche anno fa non veniva neppure distribuito in occidente e che ha dovuto dunque riconquistare il pubblico americano ed europeo.

Bisogna inoltre considerare che diversi episodi sono stati disponibili gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass e dunque non hanno contribuito a costruire le cifre riportate da SEGA nel suo report.

Qualche giorno fa il Ryu Ga Gotoku Studio ha rivelato alcune novità sullo sviluppo di Yakuza 8, che tuttavia non è ancora stato presentato ufficialmente: speriamo che il reveal avvenga presto.