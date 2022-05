Elden Ring: una mod permette di giocare nei panni di Batman

La community dei modder di Elden Ring su PC è sempre molto attiva e propone nuovi contenuti a cadenza regolare. Di recente 'az3163693' ha pubblicato una nuova mod che permette di trasformare il Senzaluce in Batman, anche se sprovvisto di gadget, batmobile e il patrimonio della famiglia Wayne.

Il Cavaliere Oscuro in Elden Ring infatti è non può utilizzare le abilità di combattimento e i sofisticati strumenti del mestiere visti ad esempio nel titoli della serie Arkham, in quando la mod si limita semplicemente a scambiare il modello poligonale del set armatura del Confessore con quello dell'eroe DC. In compenso il mantello di Batman è stato curato in maniera certosina e dotato di fisica, quindi si muove in maniera realistica nel gioco.

Batman a un luogo di grazia

Se siete interessati potrete scaricare la mod di Batman per Elden Ring su Nexus Mod, a questo indirizzo. Come al solito raccomandiamo di utilizzarla solo quando giocate offline per non incorrere in un ban.

Rimanendo in tema, sapevate che anche Elon Musk gioca a Elden Ring? Peccato che la sua build lascia a desiderare.