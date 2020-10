YouTube Music, uno strumento in più in arrivo per gli utenti gratuiti

Uno strumento in più sta arrivando per gli utenti gratuiti di YouTube Music: solitamente le nuove feature interessano infatti coloro che abbiano una sottoscrizione attiva al servizio di Mountain View. Non si tratta di un cambiamento epocale, ma di certo potrebbe permettervi di risparmiare un po' di tempo.



Ecco cosa cambia: gli utenti gratuiti potranno presto scaricare playlist che contengono canzoni in precedenza caricate manualmente sulla piattaforma. Probabilmente solo chi utilizza ogni giorno YouTube Music può rendersi davvero conto dell'entità della modifica: da sempre è possibile riprodurre offline le canzoni caricate, ma non è mai stato possibile scaricare una playlist per intero.



Presto termineranno i tempi in cui l'utente era costretto ad effettuare il download di una singola traccia per volta, contenti? L'aggiornamento con la nuova funzione è già in distribuzione, dunque controllate la possibilità di effettuare l'update di YouTube Music da dispositivi mobile.