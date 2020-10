Call of Duty: Black Ops Cold War, modalità Team d'Assalto: Bomba Sporca in video

La modalità Team d'Assalto: Bomba Sporca di Call of Duty: Black Ops Cold War è stata presentata in video da Activision: è possibile provarla questo fine settimana nella beta del gioco.

Come già riportato, la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War si svolgerà oggi e domani per chi ha prenotato il titolo su PC, Xbox One o Xbox Series X e sarà aperta su PS4, per poi concludersi dal 17 al 19 ottobre per tutti gli utenti.

"Deposita e fai detonare l'uranio per dominare il nemico in Bomba sporca Team d'assalto, la nuova modalità da 40 giocatori in DUE mappe nella Beta di #BlackOpsColdWar di questo weekend", recita la sinossi del trailer.

Team d'Assalto: Bomba Sporca promette insomma un'azione particolarmente frenetica e spettacolare, con partite aperte alla partecipazione di ben 40 giocatori: qualcosa che non si vede spesso nello sparatutto Activision.

Per ulteriori dettagli, date un'occhiata al nostro provato della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War.