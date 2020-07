Facebook sfida YouTube: video musicali degli artisti in arrivo, in una nuova sezione

I video musicali su licenza sono pronti al proprio debutto anche su Facebook: accadrà a partire dal prossimo mese (agosto 2020) con una chiara sfida a YouTube, che fino a questo momento ne ha praticamente mantenuto l'esclusività.

Le informazioni arrivano da TechCrunch: Facebook sarebbe pronto a dare più visibilità ai video su licenza degli artisti. In realtà questi ultimi non dovranno fare praticamente nulla: per il momento Mark Zuckerberg ha inviato un messaggio ai possessori delle pagine Facebook dei principali artisti attivi sul social network, avvisandoli che è possibile utilizzare una nuova impostazione per l'aggiunta di video musicali al proprio profilo.

In caso ignorino la procedura, a partire dal 1 agosto 2020 Facebook creerà una pagina generica in completa autonomia, una nuova sezione dove confluiranno tutti questi video, normalmente visibili su YouTube.

Il bello è che gli artisti non dovranno neppure caricare manualmente i propri video, né fornire link: Facebook dialogherà direttamente con la stampa e glieli farà trovare già belli pronti sulla piattaforma; saranno poi loro a decidere se mostrarli sulla propria pagina personale, in alternativa confluiranno nella nuova sezione. Insomma, è chiaro che Facebook voglia a tutti i costi i video musicali su licenza belli visibili, ma come reagirà YouTube a questa decisione? Potenzialmente Google perderà moltissime visualizzazioni.

Nel frattempo Facebook deve anche convincere le società a non rimuovere le pubblicità dal suo social network, a causa della presenza di contenuti legati all'odio.

Facebook to launch a official Music Videos feature for artists to rival YouTube? h/t @seaninsound pic.twitter.com/U9Hs9gHcbr — Matt Navarra (@MattNavarra) July 14, 2020