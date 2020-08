Ys IX: Monstrum Nox ha una data di uscita su PS4 e un nuovo trailer

Ys IX: Monstrum Nox ha una data di uscita fissata su PS4 insieme a un nuovo trailer, con il gioco che sarà dunque disponibile sulla console Sony in Europa il 5 febbraio 2021 e successivamente, durante l'estate del 2021, su PC e Nintendo Switch.

Si tratta del nuovo capitolo della celebre e lunga serie di RPG nipponici da parte di Falcom, che dopo il periodo di uscita annunciato a giugno ha finalmente una finestra di lancio più precisa. Il gioco riprende la storia del famoso avventuriero Adol "the Red" Christin e del suo compagno Dogi che arrivano a Balduq, una città annessa all'Impero Romunico.

Mentre Adol è in prigione, incontra una misteriosa donna di nome Aprilis che lo trasforma in un Monstrum, un essere con doni soprannaturali e il potere di esorcizzare i mostri. Ora, Adol deve allearsi con i suoi compagni Monstrum per respingere le temibili minacce che emergono da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox, oltre a svelare i misteri della maledizione del Monstrum e la verità dietro i disordini all'interno di Balduq.

Queste sono le caratteristiche principali segnalate dagli sviluppatori per Ys IX: Monstrum Nox: