Lo zaino Lenovo per laptop è al prezzo minimo storico su Amazon, ci stanno anche i notebook più grandi

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno zaino Lenovo per laptop . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 24%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 54.59€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche dello zaino Lenovo

Lo zaino Lenovo è pensato per trasportare comodamente i laptop, insieme ad altri dispositivi e oggetti personali. Propone tre scomparti con design pulito e moderno. Il tessuto è idrorepellente (rivestimento in TPU) e assicura così una maggiore sicurezza durante il trasporto, in caso di pioggia.

Gli scomparti dello zaino

Lo scomparto per PC dedicato è imbottito e consente di trasportare portatili fino a 17.3 pollici. Dispone anche di una tasca sul retro per gli oggetti di valore, così da non rischiare in alcun modo che vengano rubati. Non manca poi la cinghia per bagaglio.