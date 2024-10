Google Pixel 8a è in sconto e ha anche un coupon: vediamo l'offerta di Amazon

Google Pixel 8a è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato a cui si somma un coupon (fino a esaurimento scorte, da attivare nella pagina prodotto, guardate l'immagine poco sotto per capire come fare) da 50€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo che vedete qui sopra calcola già il coupon. Una volta aperta la pagina di Amazon vedrete un prezzo più alto perché dovete ancora attivare il coupon. Dopo avere selezionato il coupon il prezzo non cambierà: vedrete il prezzo scontato finale solo al momento del pagamento.

Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon. Il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 549€.