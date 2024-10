Annunciato un nuovo evento dedicato al Playdate, la console portatile con la manovella

Il produttore hardware Panic ha annunciato un nuovo evento, chiamato Playdate Update, in cui svelerà tutte le novità in arrivo per la console portatile con la manovella . Sarà trasmesso il 31 ottobre alle 18:00, ora italiana, e sarà accompagnato da una tornata di saldi nel negozio della console, per la gioia di chi possiede questo particolare e affascinante pezzo di hardware.

Tanti annunci

"Il nuovo evento di presentazione di Playdate, la console portatile di Panic con la manovella, si concentrerà sugli sviluppatori che mostrano i loro nuovi giochi, che aggiornamento sui titoli già pubblicati e su un paio di sorprese che dovrebbero tenervi sulle spine." Recita il breve annuncio ufficiale.

Come detto, contemporaneamente partiranno i nuovi saldi della piattaforma, con offerte su più di 160 giochi. Sono i secondi in assoluto a essere organizzati. È stato già confermato che Root Bear, P-Racing, Echo: The Oracle Scroll e Zero Zero: Perfect Stop saranno disponibili ai prezzi più bassi di sempre. L'evento sarà trasmesso dal canale YouTube di Panic.

Purtroppo non ci sono dettagli su quali potrebbero essere gli annunci a sorpresa di Playdate, di cui vi parleremo sicuramente. Saranno probabilmente dei nuovi giochi, anche se non è da escludere che possano riguardare altro (dei nuovi accessori, magari).

Connsiderando comunque il pubblico cui Playdate si rivolge, immaginiamo che non comprenda persone che cedono facilmente all'hype come avviene nel settore tradizionale.