ASUS ROG Strix G17: la recensione del laptop con AMD Ryzen 9 6900HX e NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Ma a farla da padrona quando si parla di grafica è senza dubbio la NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, una GPU presentata al CES 2022 che non si accontenta dell'incremento del numero di CUDA core rispetto al modello base. La scheda si porta in dote le tecnologie Max-Q di quarta generazione che comprendono un gran numero di ottimizzazioni pensate per migliorare l'efficienza complessiva.

Con la recensione dell'ASUS ROG Strix G17 aggiornato al 2022 abbiamo messo mano a una configurazione tutta nuova, benché tanto per il processore AMD Ryzen 6900HX quanto per la nuova NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti si parli più di rifiniture che di rivoluzioni. In entrambi i casi però, le novità non mancano.

Caratteristiche hardware

L'ASUS ROG Strix G17 nella nuova configurazione con AMD Ryzen 9 6900HX e NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Le CPU Ryzen hanno prima alimentato l'evoluzione nel campo dei desktop e poi si sono adattate all'ambito mobile, ottenendo un successo che ha portato alla creazione di svariate nuove serie di laptop da gioco di fascia alta. Ed è tra queste che troviamo l'ASUS ROG Strix G17 G713RW, un modello di fascia alta arrivato in redazione che promette un'esperienza di gioco importante grazie grazie a una configurazione che conta un processore AMD di fascia alta di ultima generazione, la nuova NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 150 W di margine in boost, un SSD Micron NVMe PCIe 4.0 da 1 TB e un pannello 1440p da 17,3 pollici con gamma DCI-P3 100%, refresh a 240 Hz, G-Sync e tempo di risposta dichiarato di 3 millisecondi.

Il cuore del laptop da 17 pollici ASUS è un potente processore AMD Ryzen 6900HX da 8 core e 16 thread, che mantiene la stessa formula del suo diretto predecessore della serie Ryzen 5000, ma passa all'architettura Zen 3+, con diverse migliorie all'architettura dello scorso anno che comprendono supporto per memorie DDR5, in questo caso 16 GB a 4800 MHz con CL40, e una connettività Wireless avanzata che, sempre parlando del laptop ASUS, include 2 antenne WiFi 6E, Bluetooth 5.2 ed ethernet 2.5 Gbps. Da non dimenticare, inoltre, che il processo produttivo è a 6 nanometri ed è da qui che dipende l'aumento della frequenza in boost del processore dai 4.6 GHz della generazione precedente a ben 4.9 GHz.

L'ASUS ROG Strix G17 arrivato in redazione monta uno schermo notevole

Ed è bene ribadire che la nuova serie di CPU AMD Rembrandt H monta una GPU integrata AMD Radeon Graphics che, lo vedremo brevemente anche nei benchmark, garantisce incrementi prestazionali notevoli, proponendosi come opzione integrata di punta grazie a miglioramenti, nei test interni, del 69% in video encoding e del 125% in rendering. Inoltre si propone come soluzione finalmente appetibile per il 1080p con pochi compromessi, promettendo fino al doppio delle performance in gaming rispetto alle soluzioni di punta della generazione precedente in titoli come Cyberpunk 2077, Back 4 Blood, Rainbow Six Siege, Overwatch, CounterStrike: GO e Battlefield V. Il tutto ovviamente con supporto per il ray tracing e per l'imminente upscaling Radon Super Resolution che promette una marcia in più rispetto alla FidelityFX Super Resolution.

Non male, insomma, sia in vista di ultraportatili privi di GPU dedicata ma che saranno finalmente in grado di garantire un'esperienza di gioco discreta, sia guardando allo stesso laptop ASUS, vista la possibilità di giocare in mobilità aumentando l'autonomia. Ma in questo caso parliamo di un voluminoso portatile da gioco che è pensato senza dubbio intorno alla NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop, una scheda che promette prestazioni consistenti in 1440p con il massimo del dettaglio grazie ai suoi 5888 CUDA core che sono all'incirca il 15.5% in più dei 5120 della NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop.

Le due porte USB laterali dell'ASUS ROG Strix G17

Oltre alla potenza, il nuovo modello NVIDIA vanta un'ulteriore evoluzione delle tecnologie Max-Q che con la quarta generazione apporta parecchie novità. Si parte infatti da un framework di basso livello per l'ottimizzazione in combinazione con le CPU AMD e Intel, il Rapid Core Scaling che permette di spingere al massimo solo i core più utili per uno specifico compito e la combinazione di Dynamic Boost e Battery Boost 2.0 che, sfruttando l'IA, promette miglioramenti netti nella ripartizione dei carichi di lavoro GPU integrata, GPU discreta e CPU, con la promessa di un incremento dell'autonomia fino al 70%. Questo, almeno, nell'uso generico, laddove non è chiamata in causa la GPU dedicata che con i suoi 150 W in boost può mettere senza dubbio in ginocchio anche una batteria da 90 Wh.

Ed è questo l'uso principale. Come abbiamo detto, si tratta di un laptop da gioco che pur montando uno schermo in grado di dare soddisfazione anche a chi lavora con la grafica non è pensato per il lavoro da ufficio. Lo si vede anche dalla mancanza di webcam e di USB-C ad altissima velocità. Troviamo a ripagarci di queste mancanze delle eleganti cornici regolari e 4 porte USB suddivise in 2 USB-A sul lato sinistro e 2 USB-C, di cui una DisplayPort e PowerDelivery, sul retro. Non mancano inoltre un array di microfoni, due altoparlanti, illuminazione RGB AURA Sync per tasti e strisca LED frontale, ricarica rapida, ricarica attraverso la porta USB-C, aggiornamento automatico del BIOS e piena possibilità di gestire le frequenze dal software Armoury Crate.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix G17 G713RW