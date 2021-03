Battle Brothers, la recensione per Nintendo Switch: strategia a turni in tasca

È arrivato il momento della recensione di Battle Brothers per Nintendo Switch , ed è altamente probabile che voi non sappiate assolutamente nulla sul titolo in questione. Il che non rappresenta necessariamente un problema, anzi: le recensioni servono anche per farvi scoprire novità che altrimenti finirebbero presto nel dimenticatoio. Al di là del suo appartenere ad un genere di nicchia, invece, Battle Brothers non ne ha voluto proprio sapere di finire in disparte, anzi: dal suo lancio in esclusiva sul PC (via Steam) nell'ormai lontano 2017, ha continuato ad aggiornarsi. Tanto che ora debutta su Nintendo Switch la versione rivista, ottimizzata e completa di parecchi DLC interessanti, che espandono un'offerta già di per sé incredibilmente longeva. Ma andiamo con ordine, dopo avervi ricordato che Battle Brothers è disponibile sì su console, ma in esclusiva su quella della Grande N, al prezzo di 27, 99 euro (che diventano 58,98 se vi interessano altre espansioni sì opzionali, molto corpose).

Ma il gameplay si completa nell'altra faccia della medaglia, e cioè nel tatticismo, perché proprio di GDR tattico si tratta. Sia l'esplorazione della mappa di gioco, sia (soprattutto) le singole battaglie avvengono all'interno di una griglia liberamente esplorabile, dove ogni mossa non è mai (e non deve mai essere) casuale. Il giocatore, insomma, deve pensare praticamente ad ogni aspetto prima di fare la sua mossa, sia che stia dando un'occhiata la circondario di un villaggio o di un bosco, sia che stia combattendo. Per non rendere frustrante la fruizione dell'open world, qui è almeno possibile mette in pasa o accelerare lo scorrere del tempo. Il mondo di Battle Brother, per essere più precisi, procede per conto suo: giorno e notte si alternano, così come gli eventi atmosferici e la comparsa di alcuni eventi occasionali arricchisce il tutto di un ulteriore fattore casualità.

Partiamo dagli aspetti più interessanti della produzione, e precisamente dal gameplay : quello di UKIYO Publishing e Overhype Studios è tanto per cominciare un GDR tattico. Ma questa è solo un'etichetta: nello specifico l'offerta ludica è parecchio complessa, e forse proprio per questo anche appagante. Il giocatore, innanzitutto, si ritrova a controllare un esercito di mercenari: comincia con pochi uomini e poi può assoldarne sempre di più (e di più potenti) in cambio di oro. L'elemento ruolistico ha il suo perché, dato che ognuno di questi singoli personaggi (potenzialmente infiniti) può essere equipaggiato, personalizzato, modificato e potenziato a dovere. Metà dell'anima di Battle Brothers consiste dunque nella componente RPG, sulla quale torneremo con dovizia di particolari.

Mondo di gioco e atmosfera

Battle Brothers: atmosfera notevole, come noterete

Il mondo di gioco di Battle Brothers è probabilmente uno degli aspetti che contribuisce a mantenere sempre desta l'attenzione dell'acquirente. In parte anche per il fascino che esercita di per sé, che comunque non è trascurabile: il titolo è ambientato in un mondo fantasy a tinte medievali, o sarebbe più corretto dire in una sorta di medioevo europeo dalle tinte fantastiche. Mercenari, monasteri, cittadelle fortificate e vastissime foreste piene di insidie si alternano a non morti, orchi, magia e a tutti gli altri aspetti che potreste legittimamente attendervi. Se dunque in battaglia eliminate quello che appare un semplice bandito o un mercenario, beh... non è detto che non possa risorgere all'improvviso. Molte dei DLC e delle espansioni, tra l'altro, tornano ad insistere su questi elementi fantastici.

L'atmosfera è potenziata anche dall'imprevedibilità legata ad ogni partita. L'avventura di un giocatore non sarà mai uguale a quella di un altro, ma solo vagamente simile e basata sugli stessi elementi di fondo. Questo perché Battle Brothers, nel suo essere un GDR tattico open world, si basa anche su una mappa di gioco generata proceduralmente. E quindi i nomi delle città, le loro posizioni, le estensioni di pianure o montagne non sono prevedibili prima di avviare una nuova partita. Immaginate ora quanto tutto questo giovi sul fattore rigiocabilità, anche considerando che una singola avventura può durare moltissime ore, a seconda delle azioni sulle quali si concentrerà il giocatore. E considerando anche che i singoli elementi del gameplay sono in sinergia pressoché perfetta tra loro.