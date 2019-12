Battle Prime, la recensione

Al momento le classi disponibili sono sette: Shock, il soldato di partenza armato di fucile d'assalto e mitragliatrice leggera; Vityaz, un'unità corazzata che combatte con una mitragliatrice pesante e un fucile a pompa; Vision, un abile cecchino munito di fucile di precisione. Dopodiché sono presenti altri due personaggi ottenibili con i rifornimenti, uno con gli incarichi e infine uno legato esclusivamente all' abbonamento premium . È questo elemento a caratterizzare il peculiare sistema di monetizzazione di Battle Prime. Si può giocare gratis senza alcun problema o limitazione, ma iscrivendosi si ottengono più oggetti, la progressione è più rapida ed è possibile cimentarsi con achievement esclusivi per ottenere ricompense extra. Insomma, parliamo di un Battle Pass in tutto e per tutto, che è possibile pagare su base settimanale (5,49 euro), mensile (15,99 euro) oppure semestrale (63,99 euro). È tanto? È poco? Tutto dipende dalla vostra voglia di approfondire l'esperienza di gioco, partendo naturalmente da una fruizione gratuita.

La recensione di Battle Prime , lo sparatutto competitivo di BlitzTeam lanciato globalmente pochi giorni fa in formato freemium , rappresenta un'importante testimonianza di come un piccolo team indipendente possa dar vita, nel giro di un anno, a un prodotto non solo mosso da un potente engine proprietario, ma in grado di competere ai massimi livelli su iOS e Android. Maturato nel corso di un lungo periodo in soft launch, il gioco consente di partecipare a entusiasmanti partite sei-contro-sei all'interno di differenti mappe e modalità , controllando personaggi che possono essere sbloccati man mano che si acquisisce esperienza e che presentano ognuno un equipaggiamento differente e un'abilità peculiare.

Gameplay e struttura

Come accennato in apertura, Battle Prime è un third person shooter e viene dunque naturale confrontarlo con PUBG Mobile piuttosto che con Call of Duty: Mobile, anche se alla fine dei conti parliamo di un'esperienza che si avvicina più alle atmosfere dello sparatutto Activision per via delle modalità esclusivamente competitive a squadre: ci si può cimentare con i tradizionali deathmatch, con versioni modificate degli stessi (in stile uccisione confermata) e con stipulazioni territoriali in cui bisogna controllare dei punti sulla mappa oppure piazzare delle bombe mentre l'altro team difende la posizione. Allo stesso modo, gli scenari dovrebbero presentare al momento sei differenti ambientazioni, molto diverse fra loro (si va dalla tipica mappa mediorientale alla foresta, dalla piattaforma industriale al bunker, passando per i villaggi) e, soprattutto, dannatamente validi in termini di progettazione e realizzazione.

La grafica è senza dubbio uno dei punti di forza di Battle Prime: il gioco vanta animazioni sostanzialmente migliori rispetto a quelle del già citato PUBG Mobile, texture e ombre anch'esse più sofisticate, sebbene l'interazione generale sia inferiore e allo stesso modo la verticalità del gameplay appaia molto limitata. È finanche possibile scegliere se optare per i 30 frame al secondo con maggiori dettagli o per i 60 fps con qualche rinuncia, peraltro difficile da notare.



Detto questo, il sistema di controllo touch è pressoché perfetto: si può attivare l'autofire (elemento essenziale in uno sparatutto mobile, a nostro avviso, in quanto consente di non lasciare lo stick virtuale per attivare il fuoco separatamente, rendendo l'azione molto più dinamica), regolare la sensibilità dei vari movimenti e passare alla mira di precisione agendo su di un'icona posta nella parte destra dello schermo, che a quel punto funziona da levetta destra. Tutto funziona decisamente bene e bastano pochi secondi per familiarizzare con i comandi.

Il che ci porta a parlare del matchmaking e, in generale, della godibilità dell'esperienza online. Il lungo periodo in soft launch ha senz'altro contribuito a riempire i server di Battle Prime, ma non c'è dubbio che in alcune partite sia possibile trovare dei bot per riempire rapidamente le stanze e far partire i match nel giro di pochi secondi. Purtroppo è facile rendersi conto della cosa, quando ad esempio ci sono avversari che procedono a testa bassa facendo letteralmente da bersaglio, neanche tanto mobile, e consentendoci di far schizzare alle stelle la nostra kill streak. Man mano che il ciclo di partite continua, tuttavia, il problema viene limitato e ci si ritrova finalmente ad avere a che fare con giocatori umani, mediamente non fortissimi ma quantomeno svegli e combattivi.