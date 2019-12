Fortnite Salva il Mondo in offerta al 50% di sconto, i dettagli di Epic Games

Fortnite Salva il Mondo è la tanto bistratta modalità PvE di Fortnite Battaglia Reale e Fortnite Capitolo 2, e in occasione delle festività legate al Natale 2019 torna in questi giorni in sconto. Vediamo dunque tutti i dettagli che dovete conoscere.

In occasione dell'Aggiornamento 11.31 di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, Epic Games ha approfittato per rendere nuovamente disponibile Fortnite Salva il Mondo in offerta al 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. Questo significa che, ad esempio, potrete acquistare la Standard Edition al prezzo di 19,99 euro invece dei soliti 39,99 euro, e la Deluxe Edition a 29,99 euro invece dei classici 59,99 euro. La seconda delle due, tra l'altro, propone una serie di contenuti dal valore pari a 100 euro, almeno a detta degli sviluppatori. La promozione resterà disponibile fino al 18 gennaio 2020, salvo cambiamenti.

Fortnite Salva il Mondo torna periodicamente in sconto, ma neppure troppo di frequente. Tempo fa Epic Games promise di regalare gratuitamente il gioco, ma a quanto pare ci ha poi ripensato.