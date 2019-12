The Witcher, gli aspetti unici e peculiari della saga

Andrzej Sapkowski non voleva diventare uno scrittore. Ossia, probabilmente non desiderava altro, ma non ci sperava più di tanto. Precisiamo, ci sperava moltissimo, come del resto fanno tutti quelli che decidono di trasformare le loro idee in racconti, ma non lo ammetterà mai perché, semplicemente, non credeva che sarebbe mai successo. Nella sua testa era solo un avido lettore di letteratura fantasy senza alcuna ambizione.

Ovviamente queste sono principalmente nostre speculazioni, fatto sta che la saga letteraria con protagonista Geralt di Rivia, quella che oggi conosciamo come la saga di The Witcher, sembra essere prima di tutto una specie di percorso lungo in cui Sapkowski ha preso coscienza delle sue stesse potenzialità: dopo un timido esordio, la partecipazione a un concorso letterario con un singolo racconto, arrivano i primi riconoscimenti e parte la fase di esplorazione, che si esprime nelle due raccolte Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del destino, il cui ordine di pubblicazione è inverso rispetto a quello di scrittura, come se il mondo di Geralt avesse iniziato a prendere una forma più compiuta in itinere, richiedendo una revisione completa di ciò che era già stato narrato. Con il successo Sapkowski scopre Sapkowski e inizia a puntare più in alto, verso i suoi modelli letterari di riferimento, Tolkien su tutti.

È in questa fase che le idee abbozzate nei primi due libri vengono trasformate in una saga dal respiro più ampio e della visione più compiuta, in cui l'identità dell'autore e la storia della sua terra entrano prepotentemente in scena.