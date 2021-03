Big Time Sports, la recensione: uno sportivo per Apple Arcade che non convince

Stavolta tuttavia non ci sono joystick da rompere, bensì un comodo sistema di controllo touch che peraltro mette solo in alcuni casi in primo piano il numero di tocchi e si concentra più che altro su precisione, timing e meccaniche ampiamente collaudate, come quelle in stile fionda che hanno reso celebre la serie di Angry Birds .

Gameplay

Big Time Sports, il minigame del calcio.

Bastano davvero pochi minuti per inquadrare il gameplay di Big Time Sports: una volta avviata l'applicazione, disponibile in esclusiva per gli abbonati ad Apple Arcade, si può scegliere se affrontare l'esperienza da soli oppure optare per un multiplayer competitivo in locale in stile "passa e gioca", dando vita così a una sfida d'altri tempi. Letteralmente.

In realtà anche il single player nasconde un evidente substrato competitivo, vista la presenza di una leaderboard globale con cui confrontarsi al termine di ogni tentativo. L'idea dovrebbe essere quella di spronarci a fare meglio ogni volta, mischiando le carte perché le partite risultino diverse l'una dall'altra ma mantenendo l'impianto di base. Obiettivo raggiunto? Non proprio.

Big Time Sports, il minigame del ciclismo.

Sono nove le discipline disponibili, anche se per alcune il funzionamento è simile. Il basket, il calcio, il golf e l'hockey su ghiaccio, ad esempio, utilizzano lo stesso tiro a fionda chiedendoci di centrare il bersaglio più volte possibile entro un tempo limite, in un contesto che viene però affollato di vari ostacoli che rendono le cose più complicate.

La corsa e il ciclismo fanno invece ricorso a tocchi di precisione, da effettuare interagendo con lo schermo nel momento giusto e creando in questo modo lo spunto necessario per "accelerare" e tagliare il traguardo rapidamente. Sollevamento pesi, tuffi e salto sul trampolino puntano infine su soluzioni differenti, ma in tutti i casi c'è un chiaro ed evidente problema di ripetitività dell'azione.