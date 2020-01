Black Clover: Phantom Knights, la recensione

Dire che sia subentrata una certa stanchezza nei confronti dell'RPG mobile è un eufemismo, ma visto il grande richiamo della serie anime in questione può risultare interessante la recensione di Black Clover: Phantom Knights. La serie Black Clover ha in effetti tutte le carte in regola per rientrare nell'ormai sterminato filone del gioco di ruolo con combattimento tattico e raccolta di eroi in formato mobile, trattandosi di un racconto ad ambientazione fantasy caratterizzato da un ricco cast di personaggi, c'è anzi da chiedersi come mai Bandai Namco si sia mossa solo ora proponendo il gioco in questione, dopo l'esperienza di Black Clover: Quartet Knights su PS4 e PC. È decisamente tardi per emergere in un genere che ha ormai raggiunto da tempo la saturazione, ma quando si tratta di licenze di questo richiamo c'è sempre la possibilità di appoggiarsi a una buona fetta di pubblico composta dagli appassionati della serie ed è in effetti proprio a questi che il gioco si rivolge in maniera privilegiata, visto che per il resto non si rilevano elementi tali da distinguersi in maniera decisa sulla concorrenza.





Questo non significa che sia un gioco del tutto fatto male, solo che arriva davvero fuori tempo massimo e presenta anche alcuni evidenti limiti tecnici che non possono farlo risaltare in messo all'enorme massa di titoli del tutto similari e in buona parte migliori. Tuttavia, c'è qualcosa per cui merita dare un'occhiata a Black Clover: Phantom Knights, visto che il gioco tenta di proporre qualcosa di nuovo nella formula standard soprattutto per quanto riguarda il sistema di combattimento. Questo propone elementi tattici più marcati rispetto a quanto visto in molti altri casi, in particolare per quanto riguarda la scelta delle formazioni e il gioco di squadra fra gli eroi, rivelandosi piuttosto tattico e profondo. Il problema è che anche questo viene presto sommerso nella tipica dinamica da catena di montaggio che emerge a lungo andare in questa tipologia di gioco. D'altra parte, la presenza dell'auto-battle sappiamo già cosa sia destinata a portare: una volta apprese le dinamiche di base ed entrati nell'inesorabile meccanismo della progressione costante, il piacere del combattimento scompare e viene sostituito dalla necessità di sbarazzarsi più in fretta possibile di tali intermezzi superflui, lasciando giusto il gusto della crescita delle statistiche e della raccolta di nuovi eroi, che sono poi le fondamenta di tutto il gioco.