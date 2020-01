Amazon Prime Video: novità di febbraio 2020 tra serie TV e film

Amazon Prime Video ha in programma diverse novità per febbraio 2020, con nuovi contenuti in tutti i settori e in particolare per quanto riguarda film e serie TV disponibili per gli abbonati al servizio Amazon Prime.



Tra le novità più attese di Amazon Prime Video c'è la nuova serie TV Hunters, che ha Al Pacino tra gli interpreti principali e racconta la storia di una squadra di cacciatori di nazisti a New York nel 1977. Tra le altre novità troviamo inoltre Counterpart, un thriller fantascientifico che era stato trasmesso in precedenza da Starz e mette in scena le vicende di un agente della misteriosa agenzia Office of the Interchange, che controlla i contatti tra diverse dimensioni.



Tra i film di febbraio 2020 troviamo Il diario di Bridget Jones, Ghost, Magic Mike, Quella Casa nel Bosco, Alive e Super 8. Vediamo dunque il programma delle novità previste per Amazon Prime Video a febbraio 2020:



Serie TV

Counterpart - stagione 1 e 2 - 1 febbraio

Escape at Dannemora - miniserie - 1 febbraio

Clifford - Stagione 1 - 7 febbraio

Hunters - Stagione 1 - 21 febbraio

Grantigster - Stagione 4 - 25 febbraio