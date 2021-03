Cobra Kai: Gioco di Carte, la recensione: la serie Netflix arriva su mobile

Nello scrivere la recensione di Cobra Kai: Gioco di Carte , titolo tradotto in italiano dell'originale Cobra Kai: Card Fighter , ci siamo chiesti se fosse necessario conoscere lo show per godere al meglio di questa nuova esperienza mobile , e la risposta che ci siamo dati è un convintissimo sì.

Esiste qualcuno che non ha mai visto Karate Kid ? Probabilmente è ciò che si sono chiesti i produttori di Cobra Kai , fra cui il ben noto Will Smith, quando hanno deciso di investire nella realizzazione della serie televisiva nata su YouTube e poi approdata su Netflix , dove ha riscosso il successo che certamente meritava.

Gameplay e grafica

Cobra Kai: Gioco di Carte, la selezione delle carte dal deck.

Il fulcro del gioco risiede naturalmente nei combattimenti, che si svolgono secondo meccaniche tradizionali per il genere dei card battler e riprendono un po' quelle viste di recente in WWE Undefeated, sebbene in questo caso ci sia decisamente più strategia che azione in campo: i personaggi lottano sullo schermo, ma in maniera del tutto autonoma.

A parte il tutorial, gli scontri sono completamente online, con un matchmaking così rapido ed efficiente da far pensare alla presenza di bot per tenere i server sempre pieni di giocatori disponibili ad affrontarci. Tenendo in considerazione salute ed energia, si selezionano le carte dal mazzo e si procede al confronto con quelle dell'avversario, sulla base dell'immancabile schema in stile carta-forbice-sasso.

Cobra Kai: Gioco di Carte, la fase gestionale del dojo.

La formula è semplice e piacevole, supportata da una costruzione del deck che vanta un certo spessore e garantisce dunque tutte le sfaccettature del caso. Certo, capita spesso che spuntarla contro le mosse del nemico si riduca a una questione di fortuna, ma si tratta di un aspetto inevitabile per questo tipo di gameplay.

Dal punto di vista tecnico, la grafica adotta uno stile cartoonesco che ben si adatta alle atmosfere del gioco e riproduce i vari protagonisti in maniera piuttosto fedele, con anche un discreto set di animazioni per quanto concerne le coreografie e l'esecuzione delle mosse. Il sonoro è funzionale, l'interfaccia chiara e ben organizzata.