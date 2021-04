Cyberika, la recensione dell'action RPG cyberpunk mobile

Se con tutto questo parlare di Cyberpunk 2077 vi fosse venuta voglia di un'esperienza a tema ma prettamente mobile, la recensione di Cyberika potrebbe fornirvi uno spunto da approfondire, anche se questo gioco difficilmente soddisferà in pieno la voglia di RPG futuristico. Anche questo si presenta infatti come un progetto che parte da premesse molto interessanti, mette in campo un buon mondo di gioco e poi tende un po' a perdersi in una struttura macchinosa, tra missioni ripetitive e i costanti rimandi più o meno velati alle micro-transazioni, vista la solita necessità di fare i conti con la distribuzione free-to-play. È un peccato perché Cyberika ha qualcosa di veramente affascinante e almeno per qualche ora può facilmente catturarvi al suo interno, con un cyberpunk molto classico, elementi da RPG standard e un spirito che ricorda un po' il vecchio Shadowrun per SNES, anche grazie alla particolare inquadratura isometrica dall'alto che riporta veramente ai bei vecchi tempi andati dei videogiochi anni 90, periodo che si associa peraltro perfettamente alla visione fantascientifica di questo titolo.



Cyberika presenta la tipica estetica del genere cyberpunk



La storia si basa su un canovaccio che si potrebbe definire tipico per questo genere: in un mondo del futuro dominato dalle corporazioni e dalla tecnologia, il protagonista è un uomo in cerca di risposte difficili da ottenere in una città ampiamente corrotta e deviata dalla corsa agli impianti. Il racconto riprende precisamente il canone tipico, con la voce narrante del protagonista che spiega come in seguito a un'operazione alla testa si sia ritrovato miracolosamente vivo ma con strane visioni ed emicranie, e sia intenzionato a scoprire di più sulla misteriosa compagnia che lo ha prima salvato con una delicata operazione di cibernetica e poi abbandonato, lasciandolo in tali condizioni. Ben presto scopre di avere un'intelligenza artificiale installata nel cervello, che diventa in sostanza il suo inseparabile compagno di avventure (un po' come il Johnny Silverhand di quell'altro gioco cyberpunk) e funge da motore e guida alle quest successive verso la scoperta di oscuri segreti che si celano dietro le scintillanti luci della città Bradbury Complex (nome che è un chiaro omaggio al celebre scrittore Ray Bradbury). Sebbene non brilli per originalità, la storia è ben raccontata attraverso dialoghi dotati di un certo costrutto e anche tradotti in italiano in maniera ottimale, dunque sul fronte narrativo le impressioni sono positive.