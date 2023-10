Dopo anni, 007 torna in videogioco con un adattamento mobile molto interessante: scopriamo questo nuovo Cypher 007 in esclusiva su Apple Arcade.

In un modo o nell'altro, 007 ha sempre avuto un rapporto difficile coi videogiochi, limitandosi solitamente ai classici the-in che, almeno fino a un po' di anni fa, rappresentavano delle immancabili propaggini dell'industria cinematografica in ambito videoludico. Questo a parte GoldenEye 007, ovviamente, quello fu un vero e proprio capolavoro, ma è rimasto un caso isolato e straordinario. È con particolare interesse e curiosità, quindi, che ci approcciamo a questa recensione di Cypher 007, perché l'idea di un videogioco completamente originale sulla saga di James Bond è tornata ormai ad essere curiosa, quasi bizzarra al giorno d'oggi. È un progetto mobile, lo diciamo subito, ma non per questo dovrebbe essere sottovalutato: si tratta infatti di un gioco costruito con notevole cura e dotato di una costruzione tecnica impressionante. Il fatto che sia un'esclusiva Apple Arcade ovviamente limita alquanto la possibilità di accedervi, ma d'altra parte rappresenta un download quasi obbligatorio per tutti coloro che sono abbonati al servizio. In ogni caso, è certamente un altro segno evidente di come il servizio di Apple continui a investire con idee interessanti: il catalogo di Arcade appare sempre più come un elenco curato di generi disparati e soluzioni molto interessanti, in certi casi sfruttando licenze popolari in maniera piuttosto inaspettata, come abbiamo visto poco tempo fa con Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate e come stiamo rivedendo ora con 007 Cypher. Questo nuovo titolo è uno stealth action con elementi da avventura e tattici, che ci fa calare nei panni della super spia in varie missioni di infiltrazione. Il concetto è ben portato su schermo e la costruzione dei livelli è piacevole, sebbene le meccaniche di gameplay non siano il massimo del divertimento, ma esaminiamo con ordine le sue caratteristiche.

007 tascabile Un'immagine di Cypher 007 con la tipica inquadratura isometrica Il gameplay è strutturato come uno stealth action con visuale isometrica, nel quale controlliamo direttamente il protagonista all'interno di varie ambientazioni, cercando di portare a termine gli obiettivi fissati. La scelta della visuale risulta funzionale per un buon controllo sugli scenari e l'interfaccia è chiara per quanto riguarda i coni di visuale dei nemici e gli oggetti con cui è possibile interagire, mentre il sistema di controllo presenta una certa scomodità, essendo basato sul tipico "stick virtuale" da touch screen, con strane configurazioni di controlli da eseguire quando si estrae un'arma da fuoco. Trattandosi di un gioco che richiede movimenti precisi, la soluzione integrata non è delle migliori e utilizzare un controller rimane di gran lunga più confortevole, anche se questo comporta una notevole limitazione nell'uso mobile. La costruzione delle missioni è ben sfaccettata, presentando una serie di situazioni diverse in sequenza che mantengono alto il livello di interesse, ma le meccaniche specifiche dello stealth a volte mostrano punti deboli: un po' sono difetti tipici del genere, ma in linea di massima l'intelligenza artificiale non è particolarmente avanzata. Gli scenari offrono una notevole varietà Tuttavia, questo rende Cypher 007 un gioco probabilmente più adatto a una maggiore quantità di utenti, peraltro compensando un po' le eventuali imprecisioni del sistema di controllo senza rivelarsi troppo punitivo. La storia è originale ma si innesta profondamente nell'universo di 007. Dialoghi e colpi di scena presentano riferimenti a personaggi tipici della serie dando anche per scontata una certa conoscenza di queste caratteristiche, cosa che potrebbe disorientare i meno appassionati, ma che dimostra una notevole cura nella costruzione della parte narrativa.

Quasi un gioco "da console" Se salta la copertura scatta il caos Tutti gli elementi che concorrono alla presentazione di questo Cypher 007 risultano particolarmente azzeccati: scegliendo di seguire un percorso slegato da uno dei capitoli cinematografici, il team Tilting Point ha giustamente puntato su una caratterizzazione originale, che usa disegni 2D in stile fumetto per i dialoghi, ma una rigorosa impostazione 3D per la rappresentazione del gioco vero e proprio. Da questo punto di vista, sembra di trovarci di fronte a un titolo "da console", come livello qualitativo della grafica e delle animazioni, nonostante il tipo di visuale scelto non punti ovviamente alla spettacolarizzazione della scena. Gli scenari sono molto dettagliati e presentano anche interessanti variazioni e cambi di ambientazione, mentre una menzione speciale va agli effetti di luce e alla resa di alcuni materiali. Non sono particolari che si riescono ad apprezzare con grande attenzione, vista l'inquadratura dall'alto e il fatto che il gioco ti spinga a concentrarti su altro, ma è apprezzabile la cura riposta in questo ambito, tanto più per un titolo sviluppato per piattaforme mobile. Particolarmente elegante anche l'interfaccia, che risulta bella e chiara anche se sul fronte della comodità di utilizzo subentrano i problemi suddetti sul sistema di controllo via touch screen.