The Lord of the Rings: Gollum, il post di scuse scritto da ChatGPT?

Il post di scuse pubblicato da Daedalic Entertainment dopo il lancio di The Lord of the Rings: Gollum sarebbe stato scritto da ChatGPT : ad affermarlo sono due ex dipendenti del team di sviluppo che hanno voluto restare anonimi.

Questione di budget?

Le informazioni in questione arrivano da un documentario realizzato dalla testata tedesca Game Two, che potete vedere qui sotto (attivando i sottotitoli in inglese, se non masticate la lingua), in cui vengono intervistati diversi ex sviluppatori di Daedalic Entertainment che hanno contribuito alla realizzazione di The Lord of the Rings: Gollum.

Peraltro è venuto fuori che il budget per la produzione del tie-in è stato pari a circa 15 milioni di euro: una somma inferiore rispetto a ciò a cui alcuni tripla A ci hanno abituato, ma senz'altro importante per lo studio e per il publisher che ha finanziato il progetto.