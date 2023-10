XDefiant: data di uscita rivelata da un leaker, ma le cose potrebbero cambiare

La data di uscita di XDefiant sarebbe fissata al prossimo 28 ottobre, stando a un noto leaker specializzato nelle notizie riguardanti la serie Call of Duty. Tuttavia le cose potrebbero cambiare, vista l'incertezza che circonda questo progetto.

In generale, la sensazione è che lanciare qualsiasi cosa questo ottobre possa non essere una grande idea, vista l'enorme quantità di importanti giochi in uscita questo mese, che ha già fatto desistere diversi publisher e provocato qualche rinvio.

Nel caso specifico di XDefiant, che abbiamo provato lo scorso aprile, ciò potrebbe valere a maggior ragione visto che il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 3 è dietro l'angolo e i due titoli sono ovviamente in aperta competizione.