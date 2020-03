Evil Hunter Tycoon, la recensione

Il ribaltamento della prospettiva è sempre un bell'espediente per uscire un po' dagli schemi imposti nei videogiochi, ed è questo l'elemento di maggiore interesse che emerge dalla recensione di Evil Hunter Tycoon, un titolo che prende i cliché classici dell'RPG e ci gioca per mettere in scena qualcosa di sostanzialmente diverso. Siamo stati eroi innumerevoli volte, nei mondi in pixel dei videogiochi: guerrieri, paladini, bardi, cacciatori di malvagità in diverse fogge e in migliaia di storie differenti. Eppure, in tutte quelle avventure diverse, abbiamo ritrovato spesso elementi ricorrenti, tra i quali uno in particolare: il villaggio. È questo il punto in cui l'eroe può riposarsi, prepararsi alle dure quest che lo attendono nell'oscurità, vivere qualche momento di tranquillità prima della tempesta e ovviamente acquistare o vendere materiali e oggetti, fare affari in varie maniere. Il villaggio è una costante fondamentale eppure sembra rimanere sullo sfondo come una quinta teatrale, ma è veramente così? Non è forse una struttura più profonda, con una propria storia e dinamiche che persistono al di là della vanagloria degli eroi, come un elemento centrale intorno al quale ruotano i destini di tanti avventurieri?





E se fosse proprio il villaggio il fulcro di tutto, il motore degli eventi che portano gli eroi a scontrarsi con il male? D'altra parte, non è lì che alla fine ritornano sempre, in cerca di conforto e benedizioni, di rifornimenti e denaro che dia valore al bottino conquistato con tanto coraggio? Non è quello il luogo che, alla fin fine, innalza gli avventurieri al rango di eroi e testimonia delle loro gesta? Ebbene, immaginate come possa funzionare un luogo così complesso e importante: sempre in pericolo e ai confini con l'oscurità ma perfettamente organizzato, in grado di rispondere a ogni esigenza di qualsiasi avventuriero si voglia cimentare nelle numerose minacce circostanti. Esatto, c'è un responsabile dietro a un'infrastruttura così complessa e tale responsabile è il protagonista di Evil Hunter Tycoon. Il gioco di SuperPlanet ci pone nei panni di una sorta di sindaco di un villaggio, che fa le veci di vero e proprio manager del luogo, in grado di gestire interamente il business dell'avventura e della lotta al male. Sembrerà strano ma è davvero un lavoraccio, che richiede grande dedizione e capacità gestionali, organizzazione e ovviamente fiuto per gli affari.