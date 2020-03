Animal Crossing: New Horizons presenta la prima coppia gay della serie

Nintendo ha deciso di avere un approccio più inclusivo con Animal Crossing: New Horizons, come dimostra la presenza della prima coppia dichiaratamente gay della serie, nonché la rimozione della scelta del genere sessuale dalla creazione del personaggio, sostituita dallo stile, che consente di vestirsi come si vuole.

A notare la presenza della coppia gay sono stati alcuni utenti del forum Resetera che hanno notato come uno degli abitanti dell'isola, C.J., parli in continuazione del suo partner maschile Flick, con frasi tipo: "Il mio compagno è un vero artista e ti garantisco che questi modelli faranno invidia ai tuoi vicini." C'è anche un altro personaggio, Merry, la cui storia romantica coinvolge una coppia di donne.

Da notare che la versione giapponese di Animal Crossing: New Horizons sembra non includere questi contenuti e permette quindi di scegliere se il personaggio è maschio o femmina, mentre C.J. e Flick sono solo amici. Purtroppo la società giapponese è molto più conservatrice della nostra da questo punto di vista, nonostante esistano interi generi di anime e manga dedicati a personaggi omosessuali.

